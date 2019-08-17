Bodrum'da, Yunan adalarına geçmek isteyen 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

Bodrum'dan bindikleri fiber tekne ile Yunan adalarına kaçmak isteyen, 1'i kadın 8 kişi yakalandı. Yapılan kontrolde, 9 kişiden 6'sının, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan arandığı, 3'ünün ise bu suçtan yargılandığı ve haklarındaki davaların temyiz aşamasında olduğu belirlendi.
Bodrum'da, Yunan adalarına geçmek isteyen 9 FETÖ şüphelisi yakalandı17.08.2019 23:32
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