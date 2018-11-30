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Bodrum'da altyapı rezaleti! Vatandaşlardan CHP’li belediyeye tepki

30 Kasım 2018, Cuma

Muğla'nın Bodurum ilçesi 12 gün arayla ikinci kez selle teslim oldu. Metrekareye 40 kilogram yağışın düştüğü bölgede menfezler çalışmadı, sel olduğu gibi sokaklardan aktı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar CHP'li belediyeye tepki gösterdi.


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