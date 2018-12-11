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Böbreğinde unutulan telle 5 yıl yaşadı

11 Aralık 2018, Salı

İzmir’de böbrek ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, böbrek taşını çıkartmak için uygulanan kateterin teli böbreğinde unutulan 58 yaşındaki Yıldız Sessiz Aslım, 5 yıl yaklaşık 50 santimlik telle yaşadı. Durumun başka bir hastanede fark edilmesiyle hemen operasyona alınan talihsiz kadın, böbreğinin yüzde 80’lik kısmını kaybettiğini belirterek dava açacağını söyledi.


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