Birgül Yartım'ın bebeğiyle ilgili Mezarlıklar Müdürlüğü'nden şok eden yanıt! Müge Anlı son bölüm full izle

Müge Anlı canlı yayınında, 35 yıl önce dünyaya getirdiği bebeğini arayan Birgül Yartım'a İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nden ne yanıt gelecek? Atv'nin başarılı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 1984 yılında yaşanan olayın gerçekleri gün yüzüne mi çıkıyor? Birgül Yartım 1984 yılında bebeğini dünyaya getirdi ancak 3 gün sonra evladının öldüğünü öğrendi. Bebeğinin öldüğüne inanmayan Birgül Yartım, 35 yıl sonra bebeğini bulma ümidiyle Müge Anlı'dan yardım istiyor. Peki, Birgül Hanım'ın bebeğine ne oldu? Birgül Hanım kimi neden suçluyor? İşte 24 Ocak Müge Anlı son bölüm...
Birgül Yartım'ın bebeğiyle ilgili Mezarlıklar Müdürlüğü'nden şok eden yanıt! Müge Anlı son bölüm full izle24 Ocak 2019, Perşembe
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