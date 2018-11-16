Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde geçen ay meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya drift neden oldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Gaziantep’in Şahinbey İlçesinde meydana gelmişti. İddiaya göre kiracısından para almak üzere elektrikli bisiklet ile yola çıkan Nahsen Bozkurt, Çıksorut Mahallesi Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu yaralanmış tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İsmi belirlenemeyen sürücünün ise, drift yaparken çarptığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan Nahsen Bozkurt’un, kazadan 5 saat sonra götürüldüğü evinde hayatını kaybettiği iddia edilmişti.
Bir kişinin öldüğü kazaya drift neden oldu... O anlar kamerada16 Kasım 2018, Cuma
- İstanbul'da 5 millet bahçesi hizmete giriyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
- Önce karısını öldürdü, sonra intihar etti
- Bir kişinin öldüğü kazaya drift neden oldu... O anlar kamerada
- Kız öğrenciler okul çıkışı birbirine girdi
- CHP'li belediyenin 'su işkencesi'
- Yaşlı kadın eviyle birlikte yandı, dede torunun gözyaşları yürekleri dağladı
- İstanbul'da bazı öğretim üyelerine gözaltı
- Adana'da acil servis önündeki silahlı kavga: 2 ölü
- ABD'den FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle yeni açıklama
- Son dakika: Amerikan NBC televizyonundan Fetullah Gülen iddiası! FETÖ elebaşı Gülen iade edilecek mi?
- Dolarda düşüş sürüyor! 15 Kasım 2018 dolar euro bugün ne kadar, kaç TL?
- Müge Anlı canlı yayınında büyük yüzleşme! (15 Kasım) Stüdyoda gergin dakikalar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.