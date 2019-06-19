Gençlerin hazırladığı, Binali Yıldırım’ın icraatçı kişiliğini ortaya koyan şarkının Türkçe versiyonu da yayınlandı. Binali Yıldırım’ın samimi kişiliği, Türkiye sevdası ve tecrübesinin eğlenceli bir dille anlatıldığı klipte, hayata geçirdiği büyük projeler de yer alıyor. İşin ehli Binali temasıyla izleyenleri eğlendiren, sosyal medyada #YaKimYaptıBunları hastagi ile paylaşım rekoru kıran klip, gençler tarafından beğeni toplamaya devam ediyor.
Binali Yıldırım’ın yeni klibi izlenme rekorları kırdı!19.06.2019 23:34
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