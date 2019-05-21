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Binali Yıldırım'dan müjde üstüne müjde! "Belediyeden alınacak hak edişler ödenecek"

21.05.2019 22:55

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Kardeşlerimizle 2 müjde paylaştım. Hayırlı, uğurlu olur inşallah. Belediyeden alınacak hak edişler ödenecek. 85TL’den 40TL’ye düşen öğrenci akbilindeki 45TL’lik fark belediye tarafından karşılanacak" dedi.


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