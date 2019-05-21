Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Kardeşlerimizle 2 müjde paylaştım. Hayırlı, uğurlu olur inşallah. Belediyeden alınacak hak edişler ödenecek. 85TL’den 40TL’ye düşen öğrenci akbilindeki 45TL’lik fark belediye tarafından karşılanacak" dedi.
Binali Yıldırım'dan müjde üstüne müjde! "Belediyeden alınacak hak edişler ödenecek"21.05.2019 22:55
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