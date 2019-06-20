Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun Beylikdüzü vaatlerine güldüren yorum 20.06.2019 00:50

Binali Yıldırım, katıldığı programda, İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ne başkan seçilmeden önce 37 vaatte bulunduğunu ancak bunlardan sadece 2 tanesini gerçekleştirdiğini hatırlatarak 'nostaljik tramvay yapacağım demişsin, tramvay yok nostalji devam ediyor' dedi.