Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun Beylikdüzü vaatlerine güldüren yorum

Binali Yıldırım, katıldığı programda, İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ne başkan seçilmeden önce 37 vaatte bulunduğunu ancak bunlardan sadece 2 tanesini gerçekleştirdiğini hatırlatarak 'nostaljik tramvay yapacağım demişsin, tramvay yok nostalji devam ediyor' dedi.
Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun Beylikdüzü vaatlerine güldüren yorum20.06.2019 00:50
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