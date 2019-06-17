Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na anayasa dersi: Belediyenin gençlere burs vermesini CHP engelledi 17.06.2019 00:37

Binali Yıldırım: “Ekrem Bey ‘gençlere burs’ dedi. Ama belediyeler burs veremiyor. Aslında veriyordu ama CHP konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürdü ve belediyelerin burs vermesini imkansız hale getirdi. Ekrem Bey nasıl 75 bin öğrenciye burs verecek onu merak ediyorum; veremez.” ifadelerini kullanarak İmamoğlu'nun gençlere burs vaadinin gerçeklerle çeliştiğini açıkladı.

Motosikletle geçişler her iki köprüden bedava olacak. Üniversiteye hazırlanan, yani liseden mezun öğrencilik vasfını kaybetmişlere de bu ulaşım indiriminden onlar da yararlanacaklar. İşsizlik maaşı alanlara toplu ulaşım desteği vereceğiz. Öğretmenler bütün toplum ulaşımından bedava yayınlanacak. Gençlere bursu yazmadım.



ÇÖZEBİLİRİZ

Çünkü belediyeler burs veremiyor. Veriyordu esasında. CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve belediyelerin burs vermesini artık imkansız hale getirdi. Ekrem Bey nasıl burs verecek merak ediyorum, veremez. Ama Ankara ile beraber iki parti anlaşırsa bunu çözebiliriz. Önce bu engelin aşılması lazım. Ekrem Bey'in daha önce beyanatı var İstanbul, Ankara'dan yönetilmeyecek diye, o da ayrı bir husus." ifadelerini kullandı.

