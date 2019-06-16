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  • 16.06.2019 21:51
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 21:51

İstanbul seçimleri neden yenileniyor? tek tek anlattı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı , İsmail Küçükkaya'nın sorusu sonrası ortak canlı yayında 31 Mart seçiminin neden yenilendiğine dair açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bu seçimde oylar çalındı. Oyların yüzde 10'u sayıldı, 29 binlerden 13 binlere düştü. Tamamı sayılsa sonucun değişeceği aşikar. Oyların yer değiştirmesi de çalınmasıyla aynı anlamı taşır." diye konuştu.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile İstanbul adayı ortak canlı yayınında 31 Mart seçiminin neden yenilendiği tartışıldı. Oyların çalındığına dikkat çeken Binali Yıldırım, " Keşke oyların tamamı sayılabilseydi o zaman kimsenin kafasında şüphe kalmayacaktı. Bu seçimde oylar çalındı. Oyların yüzde 10'u sayıldı, 29 binlerden 13 binlere düştü. Tamamı sayılsa sonucun değişeceği aşikar. Oyların yer değiştirmesi de çalınmasıyla aynı anlamı taşır." dedi. Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"OYLARIN TAMAMI SAYILSA SONUCUN DEĞİŞECEĞİ AŞİKAR"
Sizin bir kabahatiniz yok. Ama oylarınız sayılırken bir takım garip işler oldu şaibe oldu. bu durumu değerlendirerek seçimin yenilenmesine karar verdi. Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi. Bunun için de çok çabaladık ama CHP bize yardımcı olmadı. Yenilenme yönündeki talebimizi kabul etmediler, reddi yönünde karar aldırdılar, dolayısıyla seçime gitmek zorunda kaldık. Keşke oyların tamamı sayılabilseydi o zaman kimsenin kafasında şüphe kalmayacaktı. Bu seçimde oylar çalındı. Oyların yüzde 10'u sayıldı, 29 binlerden 13 binlere düştü. Tamamı sayılsa sonucun değişeceği aşikar. Oyların yer değiştirmesi de çalınmasıyla aynı anlamı taşır.

"BENİM OYUM CHP ADAYINA YAZILDI"
Benim oyum, CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır. Bunun başka bir izahı yok.

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