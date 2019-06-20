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Binali Yıldırım'dan engellilere ve evlenmek isteyenlere müjde

20.06.2019 03:46

23 Haziran'da yapılacak olan seçimler öncesi özel bir televizyon kanalında projelerini sıralayan Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım, engellilere ve engelli yakınlarına müjde verirken dünyaevine girecek olan çiftlere de güzel haberi verdi.


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