Binali Yıldırım'dan engellilere ve evlenmek isteyenlere müjde 20.06.2019 03:46

23 Haziran'da yapılacak olan seçimler öncesi özel bir televizyon kanalında projelerini sıralayan Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım, engellilere ve engelli yakınlarına müjde verirken dünyaevine girecek olan çiftlere de güzel haberi verdi.