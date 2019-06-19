Binali Yıldırım'a sevgi seli 19.06.2019 01:36

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırm, Tokatlılar ile bir araya geldi. Binali Yıldırım'a burada yoğun sevgi gösterisinde bulunuldu.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırm, Tokatlılar ile bir araya geldi. Binali Yıldırım'a burada yoğun sevgi gösterisinde bulunuldu.

"SÖZLER VERİLDİ, DUALAR EDİLDİ"

Yıldırım o anları sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Yıldırım, "Yeşilırmak havzasının bereketli topraklarının güzel şehri, 6 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tokat'ın güzel insanlarıyla birlikteyim. Sözler verildi, dualar edildi; 23 Haziran'a hazırız inşallah!" ifadesine yer verdi.