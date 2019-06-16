Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak yayına hediyeleşerek başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun soruları yanıtladığı ortak canlı yayın iki adayın birbirlerine ve İsmail Küçükkaya'ya verdikleri hediyelerle başladı.
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak yayına hediyeleşerek başladı16.06.2019 21:35
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