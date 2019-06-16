Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak yayına hediyeleşerek başladı 16.06.2019 21:35

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun soruları yanıtladığı ortak canlı yayın iki adayın birbirlerine ve İsmail Küçükkaya'ya verdikleri hediyelerle başladı.