Bilimle sanat buluştu

Milyonlarca kez büyütülmüş fotoğraflar, sinir, doku ve hücre sistemlerinin 3 boyutlu resimleri... Hepsi Marmara Üniversitesi bünyesinde kurulan, Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde açılan sergide bir araya geldi. Bilimin sanatla buluştuğu serginin açılışını Marmara Üniversitesi Rektörü Erol Özvar yaptı.
Bilimle sanat buluştu23 Kasım 2018, Cuma
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