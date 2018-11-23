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Bilimle sanat buluştu

23 Kasım 2018, Cuma

Milyonlarca kez büyütülmüş fotoğraflar, sinir, doku ve hücre sistemlerinin 3 boyutlu resimleri... Hepsi Marmara Üniversitesi bünyesinde kurulan, Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde açılan sergide bir araya geldi. Bilimin sanatla buluştuğu serginin açılışını Marmara Üniversitesi Rektörü Erol Özvar yaptı.


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