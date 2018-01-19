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Bilal Erdoğan'dan önemli alfabe uyarısı

18 Ocak 2018, Perşembe
İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli Başiskele'deki bir otelde düzenlenen Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Kurultayında konuşma yaptı.
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