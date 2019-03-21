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Beyazıt'ta otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

21.03.2019 10:31

Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.


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