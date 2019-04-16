Beyaz Saray’da tarihi görüşme! Bakan Albayrak, ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi 16.04.2019 08:19

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Beyaz Saray temaslarında tarihi bir görüşmeye imza attı. Bu sürpriz görüşme Albayrak ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşandı. Bakan Albayrak, ABD Başkanı ile baş başa görüşen ilk Türk bakan oldu.