Yol Durumu

Beslediği teröristler ABDyi yalanlıyor!

23 Ekim 2017, Pazartesi
ABD'nin eğitip silahlandırdığı YPG-SDF'liler, ABD'nin terörist kabul ettiği Abdullah Öcalan'a ne kadar içten bağlı olduklarını paylaştı!
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları