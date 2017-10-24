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Beslediği teröristler ABD'yi yalanladı

23 Ekim 2017, Pazartesi

ABD, Rakka'daki APO resimlerini kınayıp YPG'nin terörist APO ile bağı yok dedi. YPG'liler ABD'ye cevap verip APO liderimiz diye paylaştı!

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Dulqarnein Dulqarnein

sanki onlarin yeni zerdüst tanrisi..

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cevapla 23.10.2017 16:03
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