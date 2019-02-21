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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu! İşte Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri

21.02.2019 12:14

Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelesi olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Bülent Yıldırım oldu. Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent YIldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz ve Serkan Tokat yapacak.


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