Berkay kızı Arya'yla Harbiye'de sahneye çıktı (Video) 29.08.2019 09:47

Önceki akşam Harbiye’de konser veren Berkay’ı izleyenler arasında kızı da vardı. İki yaşındaki Arya, bir ara sahneye çıkıp yüzleri gülümseten hareketler sergiledi.

BERKAY, organizasyonunu Poll Prodüksiyon'un gerçekleştirdiği "Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında önceki gece Harbiye Açıkhava'da bu yaz 2'nci kez sahnedeydi. Dinleyicileri 'İnanırım' şarkısıyla selamlayan popçu, şarkının yarısında seyirciden özür dileyerek şöyle dedi: "Kızım Arya bugün ilk defa beni sahnemde izlemeye geldi. Şarkıyı okuduğum sırada, ağladığını görünce dayanamadım baba yüreği işte." Berkay, bu sözlerinin ardından eşi Özlem Ada Şahin'in kucağında oturan kızını sahneye aldı.

Son şarkısı 'Deli Et Beni'yi kızıyla beraber seslendirip dans eden Berkay, sahnesinde bir ilki yaşadı.

İki yaşındaki Arya, sevimliliğiyle yüzleri gülümsetti.

THY'DEN ALKIŞLIK DESTEK...

Bu arada Emine Bulut'u Sezen Aksu'nun 'Ünzile' şarkısıyla anan Berkay, "Kızı Bilge'nin, eğitim masrafları için Çeşme'de birçok sanatçıyla beraber sahneye çıkacağız" dedi. Türk Hava Yolları İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da THY ailesi olarak konsere 2 bin adet bilet alarak destek verdi.