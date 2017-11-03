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Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

02 Kasım 2017, Perşembe
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da düzenlenen 7.Uluslararası Doğalgaz Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
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