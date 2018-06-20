Berat Albayrak'tan duygusal 'Erdoğan' paylaşımı... Erdoğan'ın sevimli köpeğe yiyecek verdiği anlar izlenme rekorları kırıyor! 17 Haziran 2018, Pazar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 2017 yılına ait bir video paylaştı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük sevimli bir köpeğe yiyecek verdiği görülüyor. Erdoğan'ın köpeğe vereceği salatalığı elinde ısıttıktan sonra vermesi dikkat çekiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Eşim Esra'nın telefon kayıtlarından Nisan 2017'ye ait tatlı bir anıyı anımsadık dün gece... O gün cumhurbaşkanımız işe giderken kapıdan selam vermek için oğluna uğramak ister, fakat evde olmadıklarını öğrenince "o zaman Çiko'ya uğrayayım" der. Çiko'ya vermek için salatalık ister, verilen salatalığın soğuk olduğunu farkedince öyle vermeye kıyamaz, elinin içinde ısıtarak verir. Şükürler olsun ki ülkemizde böyle incelikler hala çoğunlukta..." notu ile paylaştı.