BDDK duyurdu! Taksit süreleri artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, tablet hariç bilgisayar ve taşımacılıkla ilgili alanlarda harcamaların kredi kartına taksit sayısının 6 aydan 12 aya çıkarıldığını duyurdu. Kuruluş'tan yapılan açıklamaya göre, tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sayısı 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda taksit sayısı 9 aydan 12 aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise 9 aydan 12 aya çıkarıldı.
BDDK duyurdu! Taksit süreleri artırıldı26.02.2019 11:55
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