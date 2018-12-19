Bayraktar Mini İHA'nın TSK'daki serüveni böyle başladı! Selçuk Bayraktar paylaştı 19 Aralık 2018, Çarşamba

Yaklaşık 10 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan İHA'nın TSK'daki serüveninin başlangıcına ait görüntüleri BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar twitter hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajla paylaştı. Bayraktar mesajında, "Bayraktar Mini İHA envantere girip operasyonlarda ilk defa kullanıldığında kahraman Mehmetçiğimize teknik destek ve eğitim vermek için arazideydik." dedi. İşte o anlar...