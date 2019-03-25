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Bay Kemal yine güldürdü! Çöp dağlarını unuttu, 'Kıyaslayın' dedi

25.03.2019 22:40

Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında bir programa konuk oldu. Kılıçdaroğlu programda CHP'li belediyelerdeki çöp sorununu yaşanan grevlere bağladı. Bay Kemal, CHP'li belediyelerin fark yaratacağını savunurken "Kadıköy'e bakın. Farksa fark. CHP'li belediyeler ile diğer belediyelerin olduğu yerleri kıyaslayın. Çok açık ve net. Gözlerimizle görebiliriz. Özel bir bilimsel çalışma yapmaya gerek de yok. Gidip gezdiğinizde buradaki durumu görebiliyorsunuz zaten" dedi.


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