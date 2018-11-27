Batman'da çatışma: Bir polis şehit oldu

Batman’da bir eve düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin bir bebeği kendine siper ettiği öğrenildi.
Batman'da çatışma: Bir polis şehit oldu27 Kasım 2018, Salı
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