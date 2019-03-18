Batının bin yıllık bitmeyen hesabı! Yeni Zelanda saldırısının asıl amacı ne? 18.03.2019 13:03

Yeni Zelanda'da camide katliam yapan aşırı ağcı terörist Brenton Tarrant'ın saldırıyı gerçekleştirdiği tüfeğin şifreleri çözüldü. Teröristin silahının üzerine yazdığı birçok ifade İslamofobik, Türk düşmanı ve aşırı sağcı motivasyonu' ortaya koyuyor. Yeni Zelanda'da yapılan katliam Batı'da uzun süreden beri körüklenen göçmen nefreti ve düşmanlığının sonucu olan ırkçı bir saldırıdır. Brenton Tarrant, tarih boyunca Müslümanlar'la mücadele eden Hristiyan komutanlar ile günümüzde terör eylemleri düzenleyenlerin isimlerini silahına yazarak kendini de o listeye dahil edip, eylemini meşrulaştırmaya çalışmıştır...