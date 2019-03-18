Yeni Zelanda'da camide katliam yapan aşırı ağcı terörist Brenton Tarrant'ın saldırıyı gerçekleştirdiği tüfeğin şifreleri çözüldü. Teröristin silahının üzerine yazdığı birçok ifade İslamofobik, Türk düşmanı ve aşırı sağcı motivasyonu' ortaya koyuyor. Yeni Zelanda'da yapılan katliam Batı'da uzun süreden beri körüklenen göçmen nefreti ve düşmanlığının sonucu olan ırkçı bir saldırıdır. Brenton Tarrant, tarih boyunca Müslümanlar'la mücadele eden Hristiyan komutanlar ile günümüzde terör eylemleri düzenleyenlerin isimlerini silahına yazarak kendini de o listeye dahil edip, eylemini meşrulaştırmaya çalışmıştır...
Batının bin yıllık bitmeyen hesabı! Yeni Zelanda saldırısının asıl amacı ne?18.03.2019 13:03
- “17 Aralık kumpas” davasında karar!
- Batının bin yıllık bitmeyen hesabı! Yeni Zelanda saldırısının asıl amacı ne?
- Yeni Zelanda'daki katliamın ardındaki şehitlerin acı hikayeleri
- Hercai dizisi 'Hoş geldin' şarkısıyla mest etti!
- Alman gazeteci Jürgen Todenhöfer'den çarpıcı itiraf: 50 milyon insanı öldürenler Batı'nın zorbalıklarıydı
- TSK'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi klibi
- Başkan Erdoğan: İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksınız
- İŞKUR'un uygulayacağı program ile üniversiteliye 2 bin 425 TL!
- Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü tüm yurtta kutlanıyor
- Anzak askerinin vicdan muhasebesini yaptığı o tarihi mektup
- Kahramanların gözünden Çanakkale Destanı
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 18 Mart paylaşımı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.