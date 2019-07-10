Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz programı netleşti 10.07.2019 02:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz programı belli oldu. Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde programına Ankara’daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek başlayacak. Millet Camii'nde düzenlenecek Hatm-i Şerif törenine katılacak Erdoğan, akşama doğru İstanbul’a geçecek ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nin açılışını yapacak.