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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz programı netleşti

10.07.2019 02:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz programı belli oldu. Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde programına Ankara’daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek başlayacak. Millet Camii'nde düzenlenecek Hatm-i Şerif törenine katılacak Erdoğan, akşama doğru İstanbul’a geçecek ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nin açılışını yapacak.


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