Başkan Göksu, Ekrem İmamoğlu tarafından işten çıkarılan işçileri ziyaret etti 30.08.2019 21:54

Seçimlerden önce oy kaygısıyla işçilere dokunmayacağız diyen CHP'li belediye başkanları koltuğu oturduktan sonra vaatler yalan oldSeçimlerden önce oy kaygısıyla işçilere dokunmayacağız diyen CHP'li belediye başkanları koltuğu oturduktan sonra vaatler yalan oldu! Haklarını arayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinde çalışırken işten çıkarılan bir grup işçi belediye önünde beklemeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB şirketlerinden işten atılan işçileri ziyaret etti.u! Haklarını arayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinde çalışırken işten çıkarılan bir grup işçi belediye önünde beklemeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB şirketlerinden işten atılan işçileri ziyaret etti.