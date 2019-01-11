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Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da muhalefete sert sözler

11 Ocak 2019, Cuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Töreni’nde konuştu. Erdoğan burada muhalefete sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "CHP yalan siyasetinden medet umuyor" dedi.


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