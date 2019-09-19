Başkan Erdoğan'dan 'tbt' etiketli paylaşım! Fotoğrafına yorum yağdı - Video 19.09.2019 17:54

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 yıl önceki bir seyahati sırasında kucağında Van kedisi ile çektirdiği fotoğrafı, Instagram hesabından "tbt" etiketiyle paylaştı. Başkan Erdoğan, fotoğrafın altına "İstanbul'dan Malatya'ya bu güzel Van Kedisi dostumuz ile birlikte gitmiştik." notunu düştü. Erdoğan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Başkan Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden, 2004'te İstanbul'dan Malatya'ya seyahati sırasında kucağında Van kedisi ile çekilen fotoğrafına yer verdi.

Erdoğan, "tbt" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "15 yıl önce bugün... 19 Eylül 2004'te, İstanbul'dan Malatya'ya bu güzel Van kedisi dostumuz ile birlikte gitmiştik." ifadesini kullandı.

YORUM YAĞDI

Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı Instagram kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.