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Başkan Erdoğan'dan Sultangazi'de önemli açıklamalar

30.03.2019 14:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane, Bayrampaşa, Sultangazi, Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek. 3. durağı olan Sultangazi'de konuşan Başkan Erdoğan, "Karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki... Bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık." dedi.


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