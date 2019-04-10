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Başkan Erdoğan'dan Özel Harekat Birliği'ne ziyaret

10.04.2019 14:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Özel Harekat Birliği'ni ziyaret etti. Erdoğan, Özel Harekat'ın yeni binasını hizmete açacak.


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