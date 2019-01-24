Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

24 Ocak 2019, Perşembe

Milli Harita Uygulaması Tanıtım Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milli harita uygulamamıza kavuştuk. Ülkemizde elektronik devlet kullanıcı sayısı 41 milyonun üzerine çıkmıştır." dedi. "Bizim Suriye'de işgal derdimiz yok" diyen Erdoğan, "Bize vatan topraklarımız yeter. Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir" diyerek net mesaj verdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları