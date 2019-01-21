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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

21 Ocak 2019, Pazartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası'nda açıklamalarda bulundu.


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