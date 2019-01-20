Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağız

Afrin Harekatı'nın 1. yıl dönümü ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Bütün terör örgütlerini tünellere gömdük. Bizi bölemeyeceksiniz, bizi parçalayamacaksınız. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler." açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağız20 Ocak 2019, Pazar
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