Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağız 20 Ocak 2019, Pazar

Afrin Harekatı'nın 1. yıl dönümü ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Bütün terör örgütlerini tünellere gömdük. Bizi bölemeyeceksiniz, bizi parçalayamacaksınız. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler." açıklamasında bulundu.