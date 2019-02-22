Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan MHP'ye Alparslan Türkeş jesti

Başkan Erdoğan'dan MHP'ye Alparslan Türkeş jesti

22.02.2019 14:57

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi arayarak müjdeyi vermişti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları