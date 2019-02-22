Başkan Erdoğan'dan MHP'ye Alparslan Türkeş jesti 22.02.2019 14:57

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi arayarak müjdeyi vermişti.