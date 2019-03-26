Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan kritik Ayasofya açıklaması

Başkan Erdoğan'dan kritik Ayasofya açıklaması

26.03.2019 23:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Büyük Trabzonlular Buluşması'nda hitap etti. Erdoğan, Ayasofya'yla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçenlerde bir televizyonda bana sordular. 'Ayasofya ile ilgili olarak hale ücretli olarak mı girilebilecek?' dediler. Ayasofya girişi ücretiz hale getirebiliriz. Ve sadece ücretsiz hale getirmek değil, seçimlerden sonra Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp, cami ismiyle müsemma hale getiririz." ifadelerini kullandı.


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