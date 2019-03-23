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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na videolu yanıt

23.03.2019 19:42


Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Ankara mitinginde yüz binlerce vatandaşa seslendi. Erdoğan mitingde, "17 yıldır iktidardasınız, ne yaptınız?" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da video ile yanıt verdi!

İşte millete hizmetin yanından bile geçmeyen ve yapılan hizmetleri de karalama peşine düşen Kılıçdaroğlu'na Başkan Erdoğan'ın videolu yanıtı...


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