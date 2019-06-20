Haberler Web TV Başkan Erdoğan’dan İmralı’dan HDP’ye yapılan tarafsızlık çağrısı hakkında açıklama

Başkan Erdoğan’dan İmralı’dan HDP’ye yapılan tarafsızlık çağrısı hakkında açıklama

20.06.2019 23:41

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya ve televizyon ortak yayınında A Haber spikeri Salih Nayman, Işıl Açıkkar ve Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, İmralı’dan HDP’ye yapılan tarafsızlık çağrısını yorumladı, “Teröristbaşı Öcalan ile Selahattiın Demirtaş noktasında ciddi bir iktidar mücadelesine doğru kayma var.” şeklinde konuştu


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları