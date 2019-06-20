Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya ve televizyon ortak yayınında A Haber spikeri Salih Nayman, Işıl Açıkkar ve Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, İmralı’dan HDP’ye yapılan tarafsızlık çağrısını yorumladı, “Teröristbaşı Öcalan ile Selahattiın Demirtaş noktasında ciddi bir iktidar mücadelesine doğru kayma var.” şeklinde konuştu
Başkan Erdoğan’dan İmralı’dan HDP’ye yapılan tarafsızlık çağrısı hakkında açıklama20.06.2019 23:41
- Başkan Erdoğan’dan İmralı’dan HDP’ye yapılan tarafsızlık çağrısı hakkında açıklama
- Başkan Erdoğan'dan valiye küfür eden Ekrem İmamoğlu'na tepki
- İyi Parti ile HDP yakınlaşması dostluğa dönüştü
- KKTC'den 'Kapalı Maraş' açıklaması: Haklarımızı başkalarına teslim etmeyeceğiz
- Otobüsün önünü kesip, kadını darp ederek kaçırdılar! O şahıslar yakalandı...
- Bakaya ve yoklama kaçakları bedelli askerlikten yararlanabilecek mi? Açıklama geldi...
- CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya yine birbirini yalanladı
- Adana'da bir TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu
- İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü (Video)
- Bartın'daki sağanakta 11 yaşındaki bir çocuk kayboldu (Video)
- YSK seçmen listesine son şeklini verdi (Video)
- Başakşehir Adebayor için veda mesajı yayınladı (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.