Başkan Erdoğan’dan İmralı’dan HDP’ye yapılan tarafsızlık çağrısı hakkında açıklama 20.06.2019 23:41

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya ve televizyon ortak yayınında A Haber spikeri Salih Nayman, Işıl Açıkkar ve Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, İmralı’dan HDP’ye yapılan tarafsızlık çağrısını yorumladı, “Teröristbaşı Öcalan ile Selahattiın Demirtaş noktasında ciddi bir iktidar mücadelesine doğru kayma var.” şeklinde konuştu