Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaretiyle ilgili ilk yorum: Affedilemez bir yanlış 14.06.2019 17:32

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'daki skandal görüntüleriyle ilgili olarak konuşan Başkan Erdoğan, "Valiler o ildeki temsilcisidir. Devletin valisini küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Vali Bey seçim süreciyle bir suç duyurusunda bulunmuş olabilir. Bana gelen bilgiler seçim öncesi doğru olmayacağına inandığım için işi hızlandırmak istemiyorum yaklaşımı... Bu işin arda bırakılır yanı yoktur. Valimiz seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır. Bu devletin valisine kimsenin böyle bir ifadeyi kullanma hakkı yoktur, kullanamaz. Demek ki henüz bu devleti tanımamış. Protokolün çeşitli yerlerdeki giriş çıkışlarını bilmiyor. Affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Kim bilir bundan sonra daha neler çıkacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İMAMOĞLU'NUN YENİ GÖRÜNTÜLERİ… NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?



Değerli arkadaşlar izledim. Biliyorsunuz Valiler başkanların o ildeki nesidir? Temsilcisidir. Ve devletin valisini bu şekilde bir küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Tabi vali bey şu anda valilik olgunluğu içerisinde süreci işletiyor. Ben inanıyorum ki vali bey şu seçim sebebiyle sadece belki burada bir suç duyurusunda bulunmuş olabilir. Ama bunda da artık medya bilgileri aktarıyor. Bana gelen bilgiler şu seçim öncesi, doğru olmayacağına inandığım için işi hızlandırmak istemiyorum gibi bir yaklaşım ki bu zaten bu çok çok büyük bir olgunluk.

Bu işin arda bırakılır bir yanı yoktur. Valimiz inanıyorum ki seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır. Çünkü bu devletin valisine kimsenin ben edep ederim, ağzıma alamam bu ifadeyi… Böyle bir ifadeyi kullanma hakkı yoktur, kullanamaz..

Demek ki belediye başkan adayı olarak henüz bu devleti tanımamış, devletteki ilişkileri, protokolü, protokolün çeşitli yerlerdeki giriş çıkışlarını, kimler kullanma hakkına sahiptir değildir bunları bilmiyor. Bundan dolayı da affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Bundan sonraki süreç önümüzde bir seçim var. Artık seçimden sonraki süreçtir.

Ama kim bilir bundan sonra da daha neler çıkacak yani.