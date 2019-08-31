Başkan Erdoğan'dan güvenli bölge resti: Zamanımız ve sabrımız yok 31.08.2019 17:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Harp Okulları Diploma Töreni'ne katıldı. Erdoğan, İstanbul Tuzla'da yapılan diploma töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge için önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, ''Fırat'ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur. 3 hafta sonra ABD'de bulunacağımız temaslar son fırsattır. Tatmin edici adımlar atılmazsa orada kendi işimize bakmaktan, kendi göbeğimizi kendimiz kesmekten başka çare gözükmüyor." dedi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Harp Okulları Diploma Töreni'ne katıldı. İşte Başkan Erdoğan'ın güvenli bölge ile verdiği mesajlar;

''Fırat'ın doğusunda da PKK'nın zulmü saklanamaz hale gelmiştir.

450 km'lik hat boyunca 30 km derinliğine sahip güvenli bölge oluşturma teklifimizi 2015'te G-20 zirvesinde tüm liderlerle görüştük. Hepsi olumlu karşılamış olsa da kimse uygulama yönünde gayret ortaya koymadı. Aynı projeyi ABD ile konuşuyoruz, gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Müşterek harekat merkezinin kurulması gibi müspet gibi gelişmeler var. Biz doğrudan kendi askerlerinizin güvenli bölgeyi kontrol etmesi dışında bir çözüme rıza gösteremeyiz.

Fırat'ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur.

Burada inşa edeceğimiz yerleşim alanlarıyla Suriyeli kardeşlerimizin önemli bölümünün kendi vatanlarına dönmesini sağlayacağız. Güvenli bölge ile ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur. Birkaç hafta içinde askerlerimiz bu bölgeyi kontrol etmeye başlamazsa kendi harekat planlarımızı devreye sokmaktan başka çaremiz kalmayacaktır. 3 hafta sonra ABD'de yapacağımız temaslar son fırsattır.

Artık orada kendi işimize bakmaktan başka çare görünmüyor.'' açıklamalarında bulundu.