Başkan Erdoğan'dan Gökbey sürprizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıkladığı 400 projeyi içeren ilk 100 günlük eylem planının ardından bugün de ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı. Başkan Erdoğan, konuşmasının sonunda ilk yerli ve milli helikopter Gökbey tanıtıldı.
Başkan Erdoğan'dan Gökbey sürprizi13 Aralık 2018, Perşembe
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