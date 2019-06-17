Başkan Erdoğan'dan CHP'nin adayı İmamoğlu'na sert tepki: Özür dilemedikçe makama layık olamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması'na katıldı. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Ordu Valisi'ne hakaret eden CHP adayının özür dilemedikçe bu makama layık olmadığını söyleyen Erdoğan, "Milleti kucaklamak için geliyorum diyen kişi Ordu'da valiye "it" diyor. Bu nasıl kucaklaşmak. Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin adayı İmamoğlu'na sert tepki: Özür dilemedikçe makama layık olamaz17.06.2019 22:34
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