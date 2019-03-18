Başkan Erdoğan'dan beka açıklaması

Başkan Erdoğan, "Gaziantep'e Urfa'ya bütün buralara roketlerle yapılan saldırılar bizim beka meselemiz değil mi? Buraya atılmış bombalar var. Buralarda şehitlerimiz var. Bunları beka meselesi olarak görmeyeceğiz de neyi göreceğiz? Bay Kemal'in keyfi yerinde. Bay Kemal "YPG bize mi saldıracak" diyor. Daha ne yapacak? Saldırdı bile." dedi.
Başkan Erdoğan'dan beka açıklaması18.03.2019 22:44
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