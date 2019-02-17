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Başkan Erdoğan'dan Afyonkarahisar'a hızlı tren müjdesi

17.02.2019 15:38

Başkan Erdoğan, "Afyonkarahisar'ı yüksek hızlı trenle Ankara, İstanbul ve İzmir'e bağlıyoruz. İstanbul 3,5 İzmir 2 saate düşecek." dedi.


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