Haberler Web TV Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay'a büyük jest

Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay'a büyük jest

19 Ocak 2019, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı’nda alnından öptüğü yaralı genç Ahmet Onay’ın sözlendiği gün yüzüklerini taktığı görüntüleri ortaya çıktı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları