Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay'a büyük jest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı’nda alnından öptüğü yaralı genç Ahmet Onay’ın sözlendiği gün yüzüklerini taktığı görüntüleri ortaya çıktı.
Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay'a büyük jest19 Ocak 2019, Cumartesi
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