Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Arjantin”in başkenti Buenos Aires'te Türk ve Arjantinli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Erdoğan, bu ilgiye karşılık verirken, onlarla sohbet etti.
Başkan Erdoğan'a Arjantin'de yoğun ilgi29 Kasım 2018, Perşembe
- Son dakika: Yalova Çınarcık'ta korkutan deprem! İstanbul'da deprem paniği!
- Başkan Erdoğan'a Arjantin'de yoğun ilgi
- AK Parti'nin yerel seçimde kullanacağı ara slogan belli oldu
- CHP'li Bodrum Belediyesi sele kapıldı!
- AK Parti - MHP ittifakında formül netleşti
- Trabzon'da TIR belediye otobüsüne çarptı: 9 yaralı
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arjantin'de
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arjantin'e vardı
- İstanbul'da bu kış nasıl geçecek?
- Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya çelenk
- Kılıçdaroğlu Türkiye'yi Almanya'ya şikayet etti
- Fabrikada konteyner faciası! İşçiler altında kaldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.