Başkan Erdoğan'a Arjantin'de yoğun ilgi 29 Kasım 2018, Perşembe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Arjantin”in başkenti Buenos Aires'te Türk ve Arjantinli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Erdoğan, bu ilgiye karşılık verirken, onlarla sohbet etti.