Başkan Erdoğan: YSK gerekli adımı atacaktır |Video 14.06.2019 17:44

Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu. İstanbul seçimlerinde CHP’nin oy sayımına müdahale ettiği görüntülerle ilgili Başkan Erdoğan, “YSK gerekli adımı atacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında CHP'li heyetin 31 Mart seçimlerinin ardından adliyeyi ziyaret etmesine de değinen Erdoğan, "Ben inanıyorum ki YSK da gerekli adımı atacaktır." dedi.



CHP HEYETİNİN ADLİYE ZİYARETİ

Artık bununla ilgili sizler zaten medya olarak görevinizi yaptınız. En isabetli kararı da verecek olan YSK'dır. Artık kim kiminle el ele kol kola dolaşıyor. Bunları da bütün görsel medya da yayınladınız. Yazılı medyada da yayınlandı. Benim ilgi alanım olsa diyeceğim ki şunu yaptım, yaparım. Ama benim ilgi alanım değil. İlgi alanım olan YSK'dır. Sizler de medya olarak her şeyi yaptınız. Ben inanıyorum ki YSK da gerekli adımı atacaktır.

NE OLMUŞTU?

31 Mart seçimlerinin ardından 2 Nisan'da İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal ve iki hâkim mesai saati sonrası adliyeye geldi. 5 dakika sonra ise İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun da olduğu heyet hâkimlerin yanına geldi. Ve oyların sayımı için jet durdurma kararı verildi.